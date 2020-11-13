Еще 11 воронежских домов остались без отопления

В Воронеже мерзнут жильцы больше десятка домов. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 13 ноября, остыли батареи в 11 домах Коминтерновского района. Причина - аварии на теплотрассах, над устранением которых уже трудятся бригады. В списке домов, оставшихся без отопления:

№31, 33, 35 и 41 по улице Хольузнова;

№4/1, 8/1 и 8/2 по улице Беговой;

№54 по проспекту Труда;

№1, 3 и 5 по улице Солнечной.

С четверга нет отопления в домах по адресам ул. Моисеева, 40,42 (здесь еще отсутствует горячая вода) и ул. Депутатская, 1, 3.

12 ноября также сообщалось об отключении отопления в домах на левом берегу – на улицах Артамонова, Переверткина, Богдана Хмельницкого и Ленинском проспекте.