Коронавирус убил еще 18 жителей Воронежской области

фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

Оперативный штаб Воронежской области по борьбе с коронавирусом опубликовал данные на утро 13 ноября. К этому дню общее число заболевших в регионе достигло 29035, то есть за минувшие сутки болезнь выявили у 312 пациентов.

К счастью, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой или скрытой форме. Лишь чуть больше 10% дает осложнения в виде пневмонии, таковы выводы врачей.

К сожалению, продолжает расти список жертв коронавируса. На утро 13 ноября его пополнили 18 человек. Всего погибших от болезни – 599 человек.

За сутки выписаны 325 пациентов, успешно справившихся с недугом. Общее количество победивших болезнь – 27073.