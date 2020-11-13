«Пытался прикрыть товарищей»: появилась еще одна версия расстрела солдат в Воронеже

Фото воинской части, где произошла трагедия Фото: Максим ГОРОХОВ

В соцсети появилась служебная характеристика на рядового Микаила Акталиева, который стал одной из жертв расстрела солдатом-срочником Антоном Макаровым на воронежском «Балтиморе». Судя по документу, это очередная версия, как погибли военнослужащие. Согласно ей, рядовой из Ингушетии в произошедшей критической ситуации «не дрогнул». Он «закрыл своим телом сослуживцев», пытаясь отнять пистолет у Макарова.

Подлинность характеристики неизвестна. Но она датирована 10 ноября (следующий день после трагедии) и заверена печатью войсковой части 45117, где произошла кровавая бойня. Правда, есть нестыковка. В "шапке" указано, что Акталиев служил в 45177 части, а в тексте, что в 45117.

В характеристике сообщается, что 23-летний Микаил Акталиев был призван в 2020 году, служил электриком зарядно-аккумуляторной станции батальона аэродромно-технического обеспечения войсковой части. К своим обязанностям относился добросовестно, был инициативным.

– В воинском коллективе пользовался авторитетом. По характеру спокоен, выдержан, рассудителен. В строевом отношении подтянут. Морально и психологически устойчив, – говорится в документе.

В довершении всего руководство части делает вывод: «За мужество и отвагу, проявленные в критической ситуации, достоин присвоения государственной награды».

Это очередная версия гибели 23-летнего Микаила Акталиева, но неофициальная, поскольку подтвердить подлинность документа невозможно. Ранее Воронежский гарнизонный суд, который отправил Антона Макарова на два месяца в СИЗО, опубликовал краткую версию следствия. Пока это единственный официальный комментарий случившегося. Согласно ему, Макаров, прикрываясь ефрейтором Сергеем Кожокиным, забежал в спальное отделение части и выпустил не менее трех пуль в спящего Микаила Акталиева.

Напомним, ЧП произошло 9 ноября в военной части на аэродроме «Балтимор». В результате погибли трое военнослужащих, еще один получил ранение.

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