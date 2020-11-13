На дороге в Воронежской области у автомобиля службы доставки закончился бензин

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронежской области недалеко от поселка Троицкое в Верхнехавском районе заглохла грузовая «Газель» службы доставки. Водитель и его напарник безуспешно пытались завести двигатель, оказалось, что в бензобаке закончилось топливо. На счастье молодых людей, мимо проезжал экипаж дорожно-патрульной службы полиции местного отдела. Лейтенант полиции Максим Крюков и лейтенант полиции Сергей Гудков вызвались помочь водителю – они доехали до ближайшей заправочной станции и привезли канистру бензина.

Молодые люди поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь и продолжили движение по своему маршруту.