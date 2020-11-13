В выходные в Воронеже может выпасть до 6 см снега

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Погода в Воронежской области меняется в сторону похолодания. Но морозы придут в начале следующей недели – следом за небольшим циклоном, который принесет осадки.

- Он хорошо прослеживается на прогностических картах как абсолютной, так и относительной барической топографии. Ожидается, что в конце недели этот высотный атмосферный вихрь будет смещаться с севера Европы через Беларусь на Приазовье, - сообщает сайт «Гисметео».

Этот циклон в период с 15 по 16 ноября вызовет снегопад. По прогнозам, высота снежного покрова составит от 1 до 6 см. Но лежать этот мокрый снег, скорее всего, будет недолго. А вот на фоне дальнейшего похолодания - обстановку на дорогах осложнит. В связи с этим сотрудники ГИБДД предупредили воронежцев о необходимости сменить летние шины на зимние и пересмотреть стиль вождения.