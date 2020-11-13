Воронежские чиновники договорились о сотрудничестве с поисковиками

Управа Ленинского района и Воронежская областная общественная организация Поисково-спасательный центр «Регион 36» подписали соглашение о сотрудничестве в плане развития волонтерского движения в поиске без вести пропавших людей.

- Мы готовы помогать Центру в организации его взаимодействия с органами исполнительной власти, другими учреждениями и предприятиями по вопросам поиска без вести пропавших людей, в том числе несовершеннолетних, а также популяризации добровольческой деятельности, - сказал глава управы Сергей Ситников.

В свою очередь Андрей Лазарев пообещал помощь в обучении детей безопасному поведению в городской среде и на объектах транспортной инфраструктуры.

СПРАВКА «КП»

Поисково-спасательный центр «Регион 36» является отделением Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Он был создан в 2014 году. Его главной задачей является создание в России отлаженной системы помощи детям, основанной на тесном взаимодействии правоохранительных органов, медицинских учреждений, бизнес-структур, общественных организаций и добровольцев.