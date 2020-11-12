В Воронежской области задержали воров, которые обокрали и подожгли жилой дом

из архива КП Фото: из архива "КП"

Пожар в частном жилом доме произошел в минувшее воскресенье 8 ноября в городе Эртиль. А еще раньше неизвестные похитили телевизор. Хозяин домовладения написал заявление в полицию и сообщил о том, что и кражу, и поджог могли сделать одни и те же люди.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, злоумышленников задержали. Ими оказались двое мужчин в возрасте 30 и 34 лет. Сначала они похотели телевизор и спрятали его в лесу. А затем, чтобы скрыть первое преступление, подожгли дом. По данному факту возбудили уголовное дело.