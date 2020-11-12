В Воронежской областной Думе предложили предусмотреть в региональном бюджете-2021 дополнительное финансирование автопарка скорой помощи

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Инициатива была выдвинута в ходе заседания фракции Единая Россия в региональном парламенте.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

В рамках повестки заседания были подведены и итоги тематической недели приемов граждан по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством региона. Напомним, общение с заявителями состоялось на базе региональной общественной приемной Председателя партии «Единой России» и местных общественных приемных партии.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, парламентариям всех уровней поступило более 500 обращений граждан. При этом в ходе тематической недели приемов по вопросам ЖКХ положительное решение удалось найти по трети всех обращений.

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