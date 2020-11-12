Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Воронежем передали в суд дело пьяного водителя ВАЗ, сбившего насмерть подростков на мопеде

Новохоперский райсуд рассмотрит дело пьяного водителя ВАЗ, насмерть сбившего двух подростков на мопеде в Новохоперском районе 2 августа. Первое судебное заседание назначено на 13 ноября. Об этом рассказали в Новохоперском райсуде.

Также там прояснили подробности той страшной аварии. Вечером, около 17.40 на 105-м километре автодороги М-4 «Бобров-Таловая-Новохоперск» столкнулись ВАЗ-21150, следовавший со стороны Елань-Колено, и мопед с двумя подростками, ехавшими во встречном направлении.

Водитель автомобиля был пьян. При этом он решил полихачить на дороге и обогнать впереди едущую машину. Он выехал на встречную полосу движения и увидел, что на него движется мопед. Рассчитывая избежать столкновения, он вывернул руль влево и выехал на обочину. Дети, увидев, что на них мчит автомобиль, тоже съехали на обочину. Оба подростка погибли: 13-летний водитель скончался в «скорой», его 12-летний пассажир – в больнице. За рулем «пятнадцатой» находился 33-летний водитель.

Уголовное дело в отношении водителя возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».