В пятницу 13-го воронежская школа №13 отмечает день рождения

Пятница да еще и 13-е способно внушить страх многим, но только не коллективу 13-ой школы. Ведь именно в этот день учебное заведение празднует свой 83 день рождения. Омрачить праздник не может даже коронавирус. В условиях пандемии день рождения организовали на просторах интернета.

- Мы хотим, чтобы как можно больше людей присоединились с поздравлениям, - сообщают именинники на странице «Тринашки» в ВК. - Для этого не нужно бежать на почту, просто разместите на своей страничке оригинальное поздравление для «Тринашки» и поставьте хэштег #13шка_врн, чтобы мы вас нашли. И передайте эстафету другим, как мы.