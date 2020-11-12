Под Воронежем задержали несовершеннолетнего пьяного угонщика

Из архива КП
Фото: из архива "КП"
В Каширском районе 16-летнего парня задержали по подозрению в краже автомобиля. Припаркованная на улице Березовая роща поселка Колодезный отечественная «пятерка» исчезла ночью 6 октября.
Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, сотрудники уголовного розыска нашли автомобиль брошенным в лесополосе с разбитыми окнами.
Через некоторое время был задержан местный житель по подозрению в преступлении. Парень признался, что вместе с друзьями он, приняв на грудь, разбил стекла у авто. Потом злоумышленник открыл отверткой замок. А двигатель завел, соединив провода.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».