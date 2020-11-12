В Воронеже задержали дерзкого налетчика на пункт приема металла

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Инцидент произошел в октябре. Мужчина днем пришел в павильон на улице Матросова, занимающийся приемом цветного металла под видом посетителя. Под предлогом сдать 300 килограммов меди он поинтересовался, хватит ли у кассира наличных денег, чтобы с ним расплатиться. Как только сотрудник открыл кассовый аппарат, грабитель накинулся на него и избил. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 12 ноября.

После нападения, злоумышленник выхватил из кассы деньги и забрал с собой еще два мобильных телефона и банковские карты. Причиненный ущерб составил 120 тысяч рублей.

В ходе оперативных действий стражи порядка вычислили подозреваемого. Оказалось, что мужчина уже был судим и не раз за разбой. Ему 42 года, он воронежец. Оперативники задержали его на съемной квартире в Нововоронеже. Он признался в содеянном и пояснил, что пошел на это из-за проблем с деньгами.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.