Владимир Нетёсов: «Тематические приемы позволяют нам оперативно решать вопросы жителей области»

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в тематической неделе приемов, организованной партией «Единая Россия».

Проблемы с отоплением, незавершенный к зиме капитальный ремонт, неубранный мусор на улицах – с этими и другими проблемами разбирались во время тематической недели приемов граждан по вопросам ЖКХ депутаты всех уровней. Всего в партийные общественные приемные поступило свыше 500 обращений от жителей Воронежской области. И-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, все приемы велись в дистанционном формате. К решению вопросов привлекались специалисты Госжилинспекции, областного департамента ЖКХ и энергетики, администрации Воронежа, юристы общественной приемной. По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова депутаты регионального парламента провели приемы в своих округах. Всего в решении проблем ЖКХ приняли участие свыше 30 народных избранников.

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