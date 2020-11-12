Воронежские таможенники задержали коллекцию монет XIX века

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской таможни

Старинные монеты нашли во время таможенного контроля у одного из пассажиров международного автобуса. Их обнаружили с помощью досмотровой рентгеновской техники в багаже у одного из пассажиров. Автобус совершал рейс из России в Украину и был остановлен на пропускном пункте Бугаевка. Об этом сообщили в Воронежской таможне 12 ноября.

Монеты пытался вывезти через границу мужчина, гражданин Украины.

В его чемодане была найдена целая коллекция из 406 монет. Из которых 37 монет, как выяснилось, признаны культурными ценностями. Они созданы 100 и более лет назад.

– В задержанной коллекции монеты Швеции, Норвегии, Италии, Португалии, Великобритании, Индии, Германии, Швейцарии XIX – начала XX веков. По решению суда эти 37 монет конфискованы и будут переданы в учреждения Министерства культуры Российской Федерации» – рассказал заместитель начальника Воронежской таможни Николай Демкин.