Следователи и полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину

Фото - СУ СК по Воронежской области

Сотрудники СУ СК по региону и полиция просят помощи у воронежцев в поиске мужчины, подозреваемого в убийстве местного жителя. Его тело с травмами головы было найдено 31 октября около 11.10 часов на пляже устья реки Пещанка, в ста метрах от улицы Новикова в Воронеже. Мужчине, который стал жертвой убийцы, 58 лет.

Скриншот видеозаписей, зафиксированных камерами, опубликовали правоохранители. На них изображен предположительный преступник. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас идут поиски лица, совершившего злодеяние.

Из примет: мужчина среднего роста, на вид ему 45-55 лет, волосы темного цвета, на лбу есть залысина.

Также известно, что он был в тот день одет в брюки темно-синего цвета (по типу джинсовых), темную куртку и темную обувь.

Сотрудники полиции и следствия просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения подозреваемого, сообщить по телефонам: 8-999-435-31-33, 8-999-435-32-18, 8 (473) 251-12-16 или 02. Конфиденциальность гарантирована.