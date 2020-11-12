Под Воронежем перевозчик погасил 1,1 млн рублей долгов по зарплате

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководство МУП «Борисоглебскавтотранс» в течение пяти месяцев не выплачивало заработную плату своим сотрудникам. Долг перед 27 работниками вырос до 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда Воронежской области 12 ноября.

Там уточнили, что люди не получали зарплату с апреля по август 2020 года. Тогда они с жалобами обратились в трудовую инспекцию. Была организована проверка. В результате работодатель выдал сотрудникам деньги.

– В результате принятых мер, выявленная задолженность погашена в полном объеме. За допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности, - поясмнили в Гострудинспекции.