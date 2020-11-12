Более 908 тысяч жителей Воронежской области привились от гриппа

Более 908,5 тысячи жителей Воронежской области привились от гриппа. Это 39,1% от общей численности населения. При этом более 876 тысяч человек вакцинированы за счет средств федерального бюджета, за счет прочих средств − около 32 тысяч. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Планируется, что все будет иммунизировано 1 303 663 человека. То есть будет охвачено не менее 60% населения области. В прошлом году этот показатель был существенно ниже – 47%.

- Ежегодно вакцинируются все желающие, но есть определенные категории, кому данная прививка обязательна. Это работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, дети, пожилые старше 60 лет, - сообщают в облздраве.

Врачи напоминают, что вакцинация снижает риск заражения ОРВИ, а также позволяет минимизировать тяжелые течения заболеваний.