Мэрия приглашает воронежцев присоединится к Всероссийскому экологическому диктанту

Фото: Светлана Маковеева.

Экодиктант стартует во Всемирный день вторичной переработки отходов по всей России. Городская администрация приглашает воронежцев присоединится к мероприятию. Диктант можно будет написать 15 и 16 ноября. В этом году он пройдет в режиме онлайн, об этом сообщили в мэрии 12 ноября.

Принять участие в нем могут все желающие. Для этого надо будет зарегистрироваться на интернет-портале экодиктант.рус. Подготовиться к диктанту можно заранее, с помощью размещенных там видеоуроков. Задания будут доступны в день проведения в 10:00 по московскому времени. На регистрацию и прохождение диктанта участникам дается 60 минут.

Как отметили в мэрии Воронежа, эта инициатива поможет повысить экологическую грамотность и культуру россиян, а также популяризовать экологические знания.

Ирина Шабанова