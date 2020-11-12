Воронежская область дополнительно получила 294,5 млн рублей на борьбу с ковидом

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Всего на борьбу с коронавирусной инфекцией региону из столицы дополнительно совокупно выделили 294,5 млн рублей. Соответствующие распоряжения правительства РФ подписали еще 29 октября. В департаменте здравоохранения Воронежской области 12 ноября рассказали, на что были потрачены средства.

Так, дополнительно были закуплены препараты для бесплатного лечения пациентов с COVID-19 на дому. Приобретено оборудование для лабораторий государственных медорганизаций. Медикам закупили средства индивидуальной защиты, в том числе маски и перчатки.

Кроме того, из этих же средств профинансировались:

транспортное обеспечение;

обеспечение требуемого охвата тестированием на коронавирус.

Кроме того, деньги пошли на укрепление материально-технической базы медицинских организаций и другие мероприятия, направленные на борьбу с инфекцией.

Напомним, ранее стало известно, что на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, проходящих лечение амбулаторно, регион получил 87,5 млн рублей. Медицинские препараты люди смогут получить абсолютно безвозмездно в поликлиниках после постановки диагноза. Направление выпишет лечащий врач.