В Воронеже без отопления остались 32 многоквартирных дома

Жители 32 домов в Железнодорожном районе и в микрорайоне Придонской мерзнут в своих квартирах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В пресс-центре ЖКХ сообщили о том, в каких домах до сих пор нет отопления. Оказалось, что большинство из них находятся в Железнодорожном районе по адресам:

ул. Артамонова, д. №№ 14, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34;

ул. Переверткина, д. №№ 26, 26А, 28, 30, 32, 38, 44, 46;

ул. Остужева, д. №№ 5, 7, 11, 15, 17;

Ленинский проспект, д. №№ 139, 150;

ул. Богдана Хмельницкого, д. № 46В.

До сих пор холодно в домах №№ 1 и 2 на улице Геофизической и по адресам: ул. Кемеровская, д. №№ 46, 47, 48, 49, 50 микрорайона Придонской.

В домах на улице Кемеровской по крайней мере возникла некая определенность. Коммунальщики запланировали работы по устранению утечки на теплотрассе на 13 ноября. Ранее они вообще молчали.

По другим перечисленным адресам идет ремонт в центральных тепловых пунктах. Конкретных прогнозов, когда батареи перестанут быть холодными, пока не дают.

Кроме того неясно, ликвидированы ли аварии на теплосетях, из-за которых остались без отопления 16 многоэтажек по адресам: Ленинский проспект №№ 136, 138, 148, 150, 152, ул. Минская №№17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 25, ул. Журналистов №№ 23, 36, 38, ул Матросова, №№ 35, 37 и ул. Любы Шевцовой № 17а.