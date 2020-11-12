В Воронеже и в Новоусманском районе подали в отставку трое судей

С Нового года в Воронежском областном суде может появиться вакантная должность. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На заседании Квалификационной коллегии судей (ККС) Воронежской области, которое состоится 18 ноября, будут рассматривать заявления трех служителей Фемиды об отставке.

В частности, с 31 декабря 2020 года хочет прекратить работу судьей Воронежского областного суда Галина Вострикова. Видимо, здесь дело не только в ее собственном желании. Этот вывод напрашивается, поскольку на том же заседании будут рассматривать жалобы на ее работу.

С 1 января собирается расстаться со своей должностью председатель Новоусманского районного суда Леонид Андреещев. Он работает на этом посту с апреля 2015 года.

А вот судья Левобережного райсуда Виктор Сторчаков, трудящийся на этой должности с октября 2016 года, собирается уйти в отставку с 12 января.