Полицейские помогли водителю сломавшегося под Воронежем большегруза

Сотрудники Госавтоинспеции во время патрулирования в Поворинском районе 11 ноября около 15.00 заметили стоящий на проезжей части автомобиль «Ивеко». Водитель, житель Краснодарского края, безуспешно пытался завести большегруз.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, стражи порядка поинтересовались, что случилось. Водитель пояснил, что сломался двигатель и он попытался попросить помощь у кого-либо, но никто из проезжавших машин не остановился.

Сотрудники дорожно-патрульной службы вызвались помочь. Они остановили проезжающий грузовой автомобиль «МАЗ», который и отбуксировал большегруз до ближайшей стоянки в село Рождественское. Полицейские при этом уточнили, есть ли у водителя сломавшейся машины питание и чем еще они могут помочь. Мужчина поблагодарил инспекторов и пояснил, что уже позвонил своему работодателю, а тот выслал помощь.