В Воронеже запретят поворот на улицу Переверткина с улицы Остужева

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

С 14 ноября в Воронеже запретят левые повороты на улицу Переверткина с улицы Остужева. Не важно, едете ли вы со стороны кольца или и со стороны Северного моста, с этой субботы с крайней правой полосы можно будет ехать только направо, а со средней и крайней левой - только прямо.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, таки образом данный участок должен стать безопаснее для автомобилистов. Движение станет более упорядоченным, а следовательно увеличится пропускная способность дороги. Схема движения была проработана совместно с ГИБДД и уже согласована. На перекрестке улиц Остужева и Переверткина в ближайшее время также перенастроят светофор.

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