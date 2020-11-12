Пьяный воронежец разгромил платежный терминал у цирка

Фото – группа Мой и твой Воронеж

Инцидент произошел 12 ноября прямо в центре города возле подземного перехода на улице 20-летия Октября. В полицию заявили о случившемся в 5:38 утра. Возле цирка мужчина разбил и повалил платежный терминал. Фото покореженной конструкции опубликовали в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети.

Очевидцы даже предположили, что неизвестный хотел совершить ограбление. Но, как пояснили в ГУ МВД по Воронежской области, хищения зафиксировано не было. Мужчина попытался, наоборот, положить деньги. Но, когда ему это не удалось, он разозлился и набросился на терминал.

В данный момент полицейские устанавливают личность дебошира. По факту повреждения проводится проверка.