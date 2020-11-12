Жительница Воронежа лишилась 46 тысяч при покупке парфюмерии в интернет-магазине

Всего за сутки воронежцы отдали мошенникам 1,8 миллиона рублей Фото: Ирина ШАБАНОВА

Очередной жертвой мошенников стала 29-летняя жительница Советского района. В одной из социальных сетей она нашла аккаунт по продаже парфюмерии. Ее он заинтересовал, и она решила через интернет приобрести косметику. На странице была возможность связи с якобы представителем фирмы.

Ей ответили на письмо, завязалась переписка. Тогда женщина решила приобрести парфюмерию. По указанным реквизитам она перевела более 46 тысяч рублей в качестве предоплаты за товар. Но в назначенное время косметику она так и не получила. А аккаунт оказался заблокирован. Когда она поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, за минувшие сутки на уловки интернет-мошенников и «липовых» банковских работников попались четырнадцать жителей региона. Ущерб составил более одного 1,8 миллиона рублей.

По фактам правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража».

Сотрудники полиции напоминают: будьте бдительны при покупке товаров на неизвестных Интернет-площадках и страницах в социальных сетях.