В Воронеже аспиранту и айтишнику, подозреваемым в расчленении профессора, продлили срок ареста

Вячеслав Кузнецов был хорошо знаком с Дмитрием Быковским (справа). Фото: соцсети

10 и 11 ноября в Ленинском районном суде продлили сроки заключения в СИЗО до 8 января 2021 года специалисту по компьютерным технологиям Александру Харламову и аспиранту Дмитрию Быковскому. Их обвиняют в зверском убийстве профессора Вячеслава Кузнецова. У предполагаемых преступников разные судьи. Поэтому и сроки им продлили в разные дни.

Напомним, эта жуткая история началась, когда стало известно об исчезновении профессора ВГУ Вячеслава Кузнецова. Ученый пропал весной 2020 года. А в середине июля на балконе одной из квартир нашли его расчлененное тело. Вскоре по подозрению в убийстве задержали Быковского и Харламова. По версии следствия, в ночь с 4 на 5 марта 2020 года они пришли в гости к профессору в его квартиру на улице Красноармейской. Молодые люди были знакомы ученому, и он их впустил. И тем самым подписал себе смертный приговор.

Следователи полагают, что Быковский и Харламов расправились с профессором так: схватили ученого за шею и прижали к его лицу платок с химическим раствором, а потом связали ему руки и ноги. Кузнецов потерял сознание и скончался. Потом, чтобы скрыть следы преступления, молодые люди решили расчленить тело ученого и растворить его в кислоте. Что они и сделали. Останки профессора затем обнаружили на балконе в квартире, которую снимал Харламов. Преступники похитили со счетов ученого 1,8 миллиона рублей и пытались купить на них виртуальную валюту – биткоины.

Против нахождения в СИЗО активно возражал только защитник Быковского. Харламов уйти под домашний арест не пытался. Обоим предстоит отвечать в суде по уголовному делу по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений».Им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.