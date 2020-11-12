Банк УРАЛСИБ проводит акцию для бизнеса «СASHBACK* лишним не бывает!»

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Принять участие в акции могут держатели уже действующих и оформленных в период действия акции бизнес-карт Банка УРАЛСИБ.
Для того чтобы принять участие в акции, нужно:
По окончании акции будут подведены итоги, и не позднее 20 декабря 2020 года денежные призы будут выплачены победителям.
Всего победители акции получат 70 призов, в том числе:
Один участник акции вправе получить за время проведения акции только один приз.
*Кэшбэк
Более подробно об акции, об организаторе призовом фонде, сроках, месте и порядке получения призов, видах операций, которые не учитываются при расчете среднемесячной суммы расходов по карте и при определении победителя, а также других продуктах и услугах Банка УРАЛСИБ для бизнеса – можно узнать по телефону 8 800 700-77-16 или на сайте Банка.
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