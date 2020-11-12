Транспортная прокуратура Воронежа потребовала заблокировать ютуб-канал с пропагандой зацепинга

Ежегодно в области кто-то из подростков погибает от удара током на крышах поездов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Прокуратура обратилась в Центральный райсуд с требованием заблокировать ютуб-канал, на котором появились видеоролики, пропагандирующие среди детей и подростков, как кататься на вагонах поездов и электричек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 12 ноября.

Канал с запрещенной в России информацией сотрудники надзорного ведомства нашли в ходе мониторинга. Владельцы выкладывали «пособие» для тех, кто любит экстрим. Сведения сообщали, как кататься на подножках, зацепах, между вагонами поездов и на крышах.

Как пояснили в транспортной прокуратуре, это нарушает, во-первых, условия безопасного для жизни и здоровья проезда пассажиров, а, во-вторых, несовершеннолетних призывает к действиям, чтобы «попробовать на себе».

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ежегодно в Воронежской области происходят случаи гибели подростков, катающихся на крышах поездов. В августе на станции Россошь 17-летнего юношу ударило током, после того, как он решил поэкспериментировать. Прибежавшие на помощь люди вызвали ему скорую, он выжил. Позже молодого человека отправили в Нижний Новгород для лечения. Но врачам его спасти не удалось.

А весной 2020 года на станции Некрылово в Новохоперском районе сняли двоих школьников из Саратовской области. Они «путешествовали» на крыше грузового поезда и выкладывали видео на своем канале. Так их и вычислили. По счастливой случайности трагедии с ними не произошло.