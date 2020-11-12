В Воронеже гаишники рекомендуют водителям менять летнюю резину на зимнюю

Учитывая любовь русского человека все делать в последний момент, автосервисам в ближайшие дни придется ударно поработать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с наступающими холодами и прогнозируемым первым снегом в ГИБДД призывают водителей срочно сменить резину на зимнюю. Также автолюбителям напоминают о необходимости в холодную и скользкую погоду уменьшать скорость движения и особенно строго следить за соблюдением интервала между машинами (лучше ехать, как говорится, с запасом, если позволяют дорожные условия).

Особое внимание водителям рекомендуют обратить на съезды с мостов, а также повороты и открытые участки дорог, наиболее подверженные обледенению.

А пешеходам советуют в темное время суток надевать светоотражающую одежду. И при переходе через дорогу снять наушники и не болтать по телефону.