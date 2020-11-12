Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Воронеже

Снежный покров в Воронеже синоптики обещают не раньше декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воронежские синоптики рассказали, что 15 ноября в Воронеже ожидается первый снег. А в начале следующей недели ночью будет уже совсем холодно.

- Сейчас Воронежская область находится на границе антициклона и циклона. Первый является причиной солнечной погоды. Однако она продлится недолго, потому что антициклон потихоньку вытесняется на восток, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – С приходом циклона снова станет пасмурно, и образуется небольшой атмосферный фронт, который станет причиной небольшого снега. Однако он на землю не ляжет. Просто снежинки будут перепархивать в воздухе. А вот настоящий снежный покров, по предварительным данным, следует ожидать не раньше декабря.

В ночь на пятницу, 13 ноября, синоптики обещают пасмурную погоду при -3 градусах. Днем солнце будет иногда пробиваться сквозь облака. Температура поднимется до +2 градусов.

Ночью в субботу, 14 ноября, ожидается такая же погода, как и сутками ранее, - пасмурно и -3 градуса. Днем потеплеет до +1. Солнце периодически будет выглядывать из-за туч.

В ночь на воскресенье, 15 ноября, снова из-за облаков не будет видно луны. При этом столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем температура будет держаться около ноля. При этом возможен небольшой снег.

Еще более холодную ночь прогнозируют синоптики в понедельник, 16 ноября. Температура опустится до -7 градусов, снова будет пасмурно. Днем потеплеет до -1, вероятен небольшой снег.