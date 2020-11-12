В райцентре Воронежской области пропал 17-летний студент техникума

Михаил Михайлов не появляется дома уже восемь суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж» сообщили о том, что в Павловске пропал 17-летний Михаил Михайлов. Студент местного техникума не появляется дома с 4 ноября. Ранее Михаил ни разу не пропадал так надолго, не выходя на связь.

Приметы Михаила Михайлова: рост 170 сантиметров, худощавый, короткие русые волосы, серые глаза. 4 ноября был одет в темно-синюю куртку, спортивные штаны того же цвета, обут в черные кроссовки с белыми вставками. С собой у него была черная сумка с ремнем через плечо.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Михаил Михайлов, просят позвонить по телефонам 8-800-700-52-54 (поисковики), 112 (служба спасения) или 02 (полиция).