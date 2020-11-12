В Воронежской области пьяный водитель иномарки протаранил «семерку»: трое ранены

Обоих водителей и пассажирку "семерки" отвезли в местную больницу. Фото: из архива «КП»

В среду, 11 ноября, в 18.10 в селе Воробьевка 47-летний водитель «Дэу-Нексия» выехал на встречную полосу и столкнулся там с «семеркой», которой управлял 55-летний житель села Затон. Оба водителя попали в местную больницу. Туда же доставили 53-летнюю пассажирку «семерки». Тестирование водителя иномарки показало, что он в момент аварии был пьян.

Всего 11 ноября в Воронежской области случилось 112 ДТП, из них 75 – в Воронеже, 37 – в районах и еще 3 – на федеральных трассах. В семи авариях ранены девять человек. За выезд на встречную полосу к ответственности привлекли 16 водителей, за езду в пьяном виде – еще 12. Но больше всего нарушений – превышение скорости. Их за сутки было аж 4373.