В Воронежском заповеднике отменили экскурсии

Экскурсий по заповеднику не будет, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Фото: из архива «КП»

В Воронежском заповеднике объявили об отмене экскурсий. Такое решение приняли из-за увеличения числа заболеваний коронавирусом.

В то же время сами экскурсионные объекты работают с 9.00 до 17.00. Посетителям еще раз напоминают о необходимости носить маску и соблюдать социальную дистанцию, как минимум, в 1,5 метра. Также напомнили, что по-прежнему закрыт музей имени Василия Пескова.

В этом году в заповеднике какое-то время нельзя было гулять (когда в начале эпидемии коронавируса запрещали ходить в парки и другие общественные места). А потом еще и из-за пожаров закрыли экотропы. Правда, этот запрет продлился недолго.