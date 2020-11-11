Воронежский «Факел» был разгромлен московским «Торпедо»

Матч с торпедовцами "Факелу" совсем не удался. Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч в Москве подтвердил старое правило, что футболистам, ушедшим из клуба, очень нравится «наказывать» свою бывшую команду.

В первом тайме матча с «Торпедо» почти до последних минут первого тайма самый опасный момент создал «Факел». Разборов ворвался в штрафную и влепил мяч чуть выше «девятки». Но потом класс показал бывший капитан «Факела» Игорь Лебеденко. На 42 минуте он переправил мяч в ворота гостей после передачи Рязанцева со штрафного.

А на 53 минуте после розыгрыша углового еще один бывший игрок «Факела» Равиль Нетфуллин показал, что силен в бильярде. Мяч залетел в ворота рикошетом от Евдокимова. На 60 минуте наказал за очередную ошибку в обороне Амур Калмыков – 0:3.

После этого гола «Факел» немного встрепенулся, и на 68 минуте классный удар получился от Андрея Никитина – от штанги в «девятку» - 1:3. Увы, хозяева все же оформили разгром. Опытнейший Рязанцев подал угловой, и Евдокимов показал, что может не только подставляться под чужой выстрел, но и сам хорошо бьет головой – 1:4.

«Факел» после этого матча остался на 17 месте. До 16-го, уже спасающего от вылета, разрыв увеличился до четырех очков. Теперь на нем находится «Динамо-Брянск».

Следующий матч «Факел» проведет в Воронеже против «Краснодара-2» 15 ноября. Игра пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.