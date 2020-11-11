Воронежская балерина получила спецприз конкурса «Арабеск»

Студентка Воронежского хореографического училища получила спецприз XVI всероссийского балетного конкурса «Арабеск», который завершился на днях в Перми. Участие в нем приняли 34 танцовщика и учащихся хореографических учебных заведений из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Нижнего Тагила, Уфы, Воронежа и других городов России, а также молодые артисты из Аргентины, Греции, Кыргызстана, Турции, Финляндии и Японии.

Студентка третьего курса Воронежского хореографического училища Тамила Шишкалова получила диплом в младшей группе и спецприз театральной фабрики.

- Пандемия внесла свои жесткие коррективы в конкурс. В связи с закрытием границ и ограничениями в нашей стране большинство участников не смогли приехать. И все же я могу считать этот конкурс не просто успешным, а историческим событием в истории и развитии русского классического танца. Конкурс показал, что даже самые страшные события не могут разрушить крепкий фундамент, построенный на традициях русской школы и стремлении к ее развитию и совершенствованию, - отметил художественный руководитель конкурса «Арабеск» Владимир Васильев.