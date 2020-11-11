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Происшествия

Воронежец прирезал собутыльника и вызвал ему «скорую»

Мужчины выпивали и повздорили
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи завели уголовное дело по факту покушения на убийство: 5 ноября в больницу с улицы Красный Октябрь поступил 46-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Оказалось, потерпевший пришел в гости к своему знакомому, они выпивали и в какой-то момент поругались. В итоге хозяин дома схватил кухонный нож и ударил оппонента в грудь. После этого нападавший вызвал «скорую», которая увезла пострадавшего в больницу, где ему успели оказать помощь.

45-летний хозяин дома сознался в нападении. Ему грозит от шести до 15 лет заключения, в зависимости от степени тяжести вреда здоровью, который он принес потерпевшему.

Криминал