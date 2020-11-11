Бесплатные лекарства воронежцам с COVID-19, лечащимся на дому, будут приносить работники поликлиник

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мы уже писали, что первые партии лекарств, которые бесплатно положены лечащимся дома пациентам с COVID-19, уже поступили в Воронежскую область. Медикаменты они получат в ближайшие дни, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Доставлять их на дом пациентам будут работники поликлиник.

- Больные будут обеспечиваться препаратами вне зависимости от метода установки диагноза – по клинической картине, эпиданамнезу, результатам КТ, рентгенографии грудной клетки. Диагноз может быть выставлен без результатов ПЦР-теста, в этом случае указывается, что вирус не идентифицирован. Перечень бесплатно выдаваемых препаратов определяется лечащим врачом индивидуально, - отметили в оперштабе.

Лекарства передадут как в государственные, в том числе ведомственные, так и в негосударственные медорганизации.

Медикаментами смогут обеспечить около 11 тыс пациентов, на бесплатные лекарства регион получил более 87 млн рублей.