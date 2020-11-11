Воронежцы могут посмотреть выставку об архитекторе, создавшем знаковые здания города

В здании краеведческого музея на Плехановской, 29 работает выставка «Он создавал будущее!». Экспозицию создали к 120-летию со дня рождения архитектора Николая Троицкого. Он создал самые известные здания Воронежа.

Являясь главным архитектором с 1943 года, он восстанавливал практически разрушенный до основания город. А в послевоенное время создал здания, которые стали символами Воронежа. ЮВЖД, "Гармошка", строительный институт. Троицкий был выдающимся педагогом, подготовил целую плеяду архитекторов, строителей, инженеров в Воронежском строительном институте.

Часть личного архива и наград Троицкого хранятся в краеведческом музее. На выставке представлены подлинные документы Николая Троицкого различных периодов его жизни, личные вещи, которыми он пользовался, фотографии, открытки, подарки.

Выставка продлится до конца 2020 года.