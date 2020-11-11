Жителя Воронежской области, выстрелившего в знакомого из ракетницы, отправили на 5 месяцев в колонию

В Кантемировке осудили 47-летнего мужчину, выстрелившего в знакомого из ракетницы.

Инцидент произошел в феврале. Двое мужчин повздорили. Один так распалился, что схватил сигнальную ракетницу и выстрелил в своего визави. На потерпевшем загорелись вещи. В итоге кутка, свитер, брюки и мобильный телефон, который был в кармане одежды, пришли в негодность. Пострадавший оценил материальный ущерб в 9000 рублей.

Кантемировский райсуд приговорил «стрелка» к пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселения.