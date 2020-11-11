Из воронежского «Бурана» ушел нападающий

В клубе «Буран» объявили о расторжении контракта с форвардом Анатолием Раенко. Видимо, на решение руководителей команды решающее влияние оказала печальная для нападающего статистика. За 17 матчей Анатолий набрал все три очка по системе «гол плюс пас». И это все передачи. Ни одного гола! Да и показатель полезности (то есть соотношение забитых и пропущенных клубом шайб при нахождении игрока на ледовой площадке) просто аховый – минус 15.

Напомним, недавно из «Бурана» ушел защитник Кирилл Щукин. Зато команду пополнил 27-летний нападающий Ярослав Евдокимов, у которого есть опыт выступлений в КХЛ за «Барыс» из Астаны.

«Буран» пока обосновался на 22 месте. Впереди у «ураганных» 13 ноября выездная игра с тольяттинской «Ладой», сейчас обитающей в турнирной таблице рядом. То есть, на 20 месте. Матч начнется в 18.00.