В Воронеже требуют сделать железнодорожную станцию доступной для инвалидов

В Воронежской транспортной прокуратуре проверили доступность для инвалидов железнодорожной остановки в микрорайоне Сомово. И выяснили, что надземный переход на ней не оборудован какими-либо техническими средствами, позволяющим таким людям без особых проблем добраться до поездов. В то же время по земле пройти на различные пусти и выйти на вокзал и вовсе нет возможности.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать поставить на переходе необходимое для инвалидов оборудование. В Мещанском районном суде Москвы его иск удовлетворили. Однако это решение пока не вступило в законную силу.