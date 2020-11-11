В Воронеже юристы, пытавшиеся лишить вдову убитого в Коста-Рике бизнесмена 50 миллионов, отправятся в колонию

По истории с убийством бизнесмена и мошенничеством на 50 миллионов впору снимать детективный фильм. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор по делу о крупном международном мошенничестве. Ответчиками выступали трое юристов, провернувших махинацию в интересах сына убитого в Коста-Рике бизнесмена. И против его вдовы.

Началась эта темная история с убийства состоятельного российского бизнесмена Владимира Г. в Коста-Рике в декабре 2013 года. Его застрелил в отеле некий американец. После трагедии осталось немалое наследство – квартиры в Москве, Волгограде и Подмосковье (там еще и дом, и земельный участок), несколько автомобилей. Сын покойного Игорь Г., также живший в Коста-Рике, делиться им с женой отца не хотел. И решил провернуть аферу.

Для этого Игорь Г. договорился с белорусским бизнесменом (ныне покойным) о том, что он задним числом подпишет договор займа, по которому Владимир Г. якобы остался ему должен 100 миллионов рублей. Далее предприниматель продал право на взыскание этого придуманного долга Денису К., работнику фирмы тамбовского юриста Александра С. Потом к делу подключился воронежец Евгений Т. Мужчина, также являющийся юристом, состряпал липовое решение несуществующего суда, по которому жена убитого бизнесмена должна была заплатить 50 миллионов рублей. Право на требование другой половины суммы по-тихому переоформили на того же Игоря Г. Должно быть, он немало позабавился, Не каждый день можно получить право требовать 50 миллионов у самого себя.

Весной 2015 года вдова убитого предпринимателя Ирина К. узнала, что по решению Аннинского районного суда она обязана заплатить 50 миллионов рублей. То есть, остаться ни с чем. К счастью, экспертиза документов показала несоответствие подписей ее супруга в договоре займа и расписке. Так и началась раскрутка этой криминальной истории.

В итоге первым попался Евгений Т. За прошедшее с тех пор время он изрядно отсидел и в СИЗО, и под домашним арестом. Поэтому, хотя его и приговорили к трем годам колонии, фактически он остался на свободе. А вот его подельникам еще придется посидеть. Александру С. – три года, Денису К. – 2,5 года. Оба проведут это время в колонии общего режима.

Организатора всей этой многомиллионной махинации пока достать не удалось. В Коста-Рике пока не желают выдать Игоря Г. России.

Что же касается вдовы, то руководствуясь этим приговором, она намерена добиваться отмены судебного решения о взыскании с нее 50 миллионов рублей.