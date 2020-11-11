В октябре в Воронежской области сильно подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С начала 2020 года цены в Воронежской области выросли в среднем на 5 процентов (в прошлом году за такой же период на 2 %). Стоимость минимального набора продуктов питания в октябре 2020 года по области составила 3636 рублей и выросла по сравнению с декабрем 2019 года на 5,6 процента, сообщил Воронежстат.

С конца 2019 года цены на продукты повысились на 4,6 процента (для сравнения, за тот же период 2019 года - на 0,3 %), по сравнению с прошедшим сентябрем - на 1 процент. Больше всего подорожал сахар - на 22,7 процента. Значительно поднялись цены на подсолнечное масло, яйца, гречневую крупу, овсяные хлопья «Геркулес», картофель, свеклу, огурцы и груши - на 5,9-11,5 %. Подешевели разделанная мороженая рыба, филе сельди, кальмары, капуста, яблоки и виноград - на 2,6-6 %.

Промышленные товары по сравнению с концом 2019 года подорожали на 5,1 процента (в октябре 2019 года - на 2,9 %), а по сравнению с прошедшим сентябрем - на один процент.

Подорожали мужские джемперы, обеденные столы, ковры, швейные машины, обрезные доски, ДСП и оконные стекла - на 3,2-11,8 процента. Снизились цены на стационарные телефонные аппараты, мобильные телефоны и флешки USB - на 0,3-1,9 %.

Выросли цены на электронные термометры, комбинированные анальгетики, настойку пустырника и линекс - на 4-7,7 процента. Подешевели офтан катахром, лоперамид и поливитамины с макро и микроэлементами - на 1,2-1,8 процента.

Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 5,5 процента (в соответствующем периоде 2019 года - на 2,9 %), с прошлого месяца - на 0,1 процента.

На 3-5,5 процента поднялась стоимость удаления зубов под местным обезболиванием, занятий на курсах, ксерокопирования, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Снизилась плата за проезд в поездах дальнего следования, за пользование потребительским кредитом, билеты в салонах экономкласса самолета - на 1,1-11,4 процента.