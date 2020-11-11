Воронежцам покажут работы легендарного художника-земляка Бучкури

19 ноября в Воронеже открывается выставка «Александр Бучкури и его школа», приуроченная к 150-летию со дня рождения художника. В выставочном зале музея имени Крамского покажут около 120 работ мастера.

- Впервые за долгий промежуток времени в полном объеме будут представлены живописные и графические работы Александра Бучкури и его учеников, документальные материалы, фотографии из фондов музея. Выставка подобного масштаба проводилась только в 1970-м году к 100-летию художника. Многие графические произведения мастера публика увидит впервые, - отметили в музее. - Экспозиция представит две неразрывные грани личности Александра Бучкури - творчество и педагогическая деятельность художника.

Жизнь и творчество Александра Бучкури неразрывно связаны с Воронежским краем. Он родился в Бутурлиновке, учился рисованию в Воронеже, в начале 1890-х годов участвовал в создании Кружка любителей рисования и Воронежской бесплатной рисовальной школы. И через некоторое время после обучения в Академии художеств у Репина снова вернулся в Воронеж. Преподавал, создал мастерскую реалистической живописи в Воронежских свободных художественных мастерских. В 1920-х годах у Бучкури учились многие воронежские художники: Бакалинская, Скляр, Стаховский, Романовская, Неведров, Рындин, Рындина (Бессарабова), Кораблинов, Васильев, Шилькрет, Черских. Для многих современных художников (Лихачева, Гончарова, Тимина, Комолова, Успенской, Легени) живописные произведения Бучкури на тему крестьянского быта стали творческим ориентиром.

Любовь к Воронежскому краю Бучкури передавал в своих произведениях особым колористическим строем живописного языка.

Выставка продлится до 17 января 2021 года.