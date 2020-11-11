В Воронежской области уничтожат десять Карлсонов

А Карлсон-то вроде симпатичный. Даже немного жалко... Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.

На Россошанском посту Воронежской таможни была задержана партия декоративной керамики из Украины. А точнее, десять копилок в виде огромного Карлсона – примерно такого, какой он был в гениальном советском мультике. Обладатели прав на это изображение согласие на подобное его использование не давали.

- Обращение, где излагалась позиция правообладателя, поступило в Воронежскую таможню. В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении. Его передали в суд, - рассказала Елена Белоножкина, главный государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Воронежской таможни.

В суде решили оштрафовать импортера на 15 тысяч рублей. А Карлсонов конфисковать и уничтожить.

Видимо, копить мелкие монетки симпатичный толстяк теперь сможет лишь на страницах бессмертного произведения Астрид Линдгрен.