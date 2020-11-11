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В ночь на четверг на Воронеж может опуститься туман

Похолодает до -2
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Будьте осторожны на дорогах!

Будьте осторожны на дорогах!

Фото: из архива «КП»

Согласно прогнозу гидрометцентра России в ближайшую ночь в Воронежской области может наблюдаться туман. Температура опустится до нулевой отметки, а перед самым рассветом – может упасть еще на два градуса.

В четверг днем ожидается около трех градусов тепла, при слабом ветре и переменной облачности. Осадков не обещают.

Погоду в Воронежской области определяет малоподвижный антициклон, пришедший с запада. Этот период синоптики называют предзимье. И рекомендуют автовладельцам не откладывать смену шин на шипованные – первый снег не за горами.