В ночь на четверг на Воронеж может опуститься туман

Будьте осторожны на дорогах! Фото: из архива «КП»

Согласно прогнозу гидрометцентра России в ближайшую ночь в Воронежской области может наблюдаться туман. Температура опустится до нулевой отметки, а перед самым рассветом – может упасть еще на два градуса.

В четверг днем ожидается около трех градусов тепла, при слабом ветре и переменной облачности. Осадков не обещают.

Погоду в Воронежской области определяет малоподвижный антициклон, пришедший с запада. Этот период синоптики называют предзимье. И рекомендуют автовладельцам не откладывать смену шин на шипованные – первый снег не за горами.