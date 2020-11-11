Воронежец избил гражданскую жену до разрыва селезенки

Жителю Воронежа грозит до 8 лет за зверское избиение гражданской супруги. У женщины медики диагностировали разрыв селезенки.

Инцидент произошел на улице Гремяченская. 46-летняя жительница Ленинского района выпивала с сожителем. Они поругались, конфликт перерос в драку, и 47-летний мужчина избил так гражданскую жену, что ее увезли на "скорой", которую вызвала мать потерпевшей.

Сожителя задержали, он уже был осужден за аналогичное преступление, свои действия объяснил алкогольным опьянением.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине светит до 8 лет заключения.