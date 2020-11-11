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Общество

В Воронеже определили подрядчика, который установит главную новогоднюю елку 2021 года

За 1,88 миллиона рублей это снова сделает компания «Горспецремонт»
Юрий КОЗЛОВ
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Елку на площади Ленина на этот раз должны установить 10 декабря.

Елку на площади Ленина на этот раз должны установить 10 декабря.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже подвели итоги торгов, определявших подрядчика, который установит елку на площади Ленина в 2020 году.

Мэрии не удалось существенно сэкономить. При максимальной цене контракта в 1,94 миллиона рублей компания «Горспецремонт» выполнит работы за 1,88 млн. В то же время еще один участников торгов – «А-Строй» - предложил за свои услуги за символическую одну копейку. Впрочем, кроме пиара на этом, никаких конкретных подтверждений, что подрядчик может выполнить эту работу, он не предоставил.

В мэрии итоги аукциона прокомментировали так:

– Энтузиазм потенциального участника, который демонстрируется в СМИ уже несколько лет подряд, не является гарантией исполнения работ. Процедура закупки услуг прошла в полном соответствии с действующим законодательством. Более того, в ходе торгов от участника жалоб на положения документации не поступало, хотя все предыдущие годы такие попытки регулярно предпринимались компанией параллельно с перфомансом в СМИ, соцсетях и мессенджерах. В качестве обязательного требования предусмотрено наличие у участника спецтехники и опыта работы. Ни того, ни другого у компании нет либо ее руководство не посчитало нужным представить необходимые данные. Поэтому в строгом соответствии с действующим законодательством победителем стал другой участник процедуры.

Помимо всего прочего, установка громадной елки требует соблюдения правил безопасности. По техническому заданию, новогоднее дерево, которое в целом будет тем же, что и в прошлом году, должны украсить 3,2 тысячи шаров, 232 снежинки и гирлянда. Все это, а также составные части елки нужно хорошо укрепить, чтобы сверху что-либо не свалилось на празднующих горожан. Поэтому в мэрии предпочли проверенный вариант – специалисты ООО «Горспецремонт» уже устанавливали главное новогоднее дерево Воронежа в 2017 и 2019 годах.

Специалистам «А-Строй» предложили для подтверждения своих возможностей попрактиковаться на установке елки в городском Центральном парке, больше известном в народе как «Динамо». Однако, по данным мэрии, это предложение в компании проигнорировали. Cобственно, примерно такая же ситуация с тем же аукционом была и в 2019 году.

Смонтировать елку должны уже к 10 декабря. А 13 декабря планируют зажечь гирлянды. Площадь Ленина планируют оформить по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева». Там сделают сказочный город, волшебный дворец и сани с оленями. Только вот как туда будут пускать горожан, пока непонятно – все зависит от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.