Из Воронежского водохранилища достали труп мужчины

Тело обнаружили прохожие Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В среду, 11 ноября, воронежцы обнаружили в воде недалеко от лодочной пристани «Нептун» у санатория им. М.Горького труп мужчины. Очевидцы позвонили в полицию. На место прибыли следователи и спасатели. Тело извлекли из воды, личность погибшего установили.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУСК Воронежской области, мужчине 42 года.

- По предварительным данным, это житель Воронежа, он рыбачил на пирсе и упал в воду, - рассказали в ведомстве. – При осмотре на теле повреждений не обнаружили, но для установления причин смерти его направили на судмедэкспертизу.

По факту обнаружения тела следователи начали проверку, опрашивают свидетелей. По результатам проверки примут процессуальное решение.