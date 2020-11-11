В воронежском онкодиспанере повился супер современный томограф

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В Воронежском областном онкологическом диспансере устанавливают супер современный аппарат МРТ - это первый в России безгелиевый высокопольный магнитно-резонансный томограф.

В этом аппарате со сверхэффективной технологией микроохлаждения, который не производит выбросы газообразного гелия, магнит почти на тонну легче, сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области. Стол выдерживает нагрузку до 250 кг.

Модернизированная цифровая аппаратура позволяет обеспечить высокую скорость сканирования, это сокращает время процесса (и в нахождении пациентов в тоннеле магнита, и обработке изображений). Данный аппарат МРТ укомплектован аудио и видео модулями для отвлечения пациентов от процедуры.

Медики считают, что этот томограф значительно повысит пропускную способность отделения и комфорт пациентов, а также расширит возможности диагностики самых сложных заболеваний.